Covid-19: ES registra 14.333 mortes e 1.038.567 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.333 mortes e 1.038.567 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, quatro óbitos foram registrados. O número de contaminados aumentou em 604, conforme dados divulgados nesta terça-feira (29) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.019
- Vila Velha: 115.773
- Vitória: 107.827
- Cariacica: 81.148
- Linhares: 50.312
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.298
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.849
- Jardim da Penha (Vitória): 10.469
- Itapuã (Vila Velha): 8.161
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.837
Até esta terça-feira, mais de 3,5 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 995.355, com 1.696 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.