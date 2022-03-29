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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.333 mortes e 1.038.567 casos confirmados

Estado contabilizou quatro óbitos e 604 contaminações em 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2022 às 18:37
Espírito Santo chegou ao total de 14.333 mortes e 1.038.567 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, quatro óbitos foram registrados. O número de contaminados aumentou em 604, conforme dados divulgados nesta terça-feira (29) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.019
  2. Vila Velha: 115.773
  3. Vitória: 107.827
  4. Cariacica: 81.148
  5. Linhares: 50.312
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.298
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.849
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.469
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.161
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.837
Até esta terça-feira, mais de 3,5 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 995.355, com 1.696 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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