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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.313 mortes e 1.035.955 casos confirmados

Estado contabilizou dois óbitos e 521 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:37

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:37

Espírito Santo chegou ao total de 14.313 mortes e 1.035.955 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados dois óbitos e 521 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (23) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.675
  2. Vila Velha: 115.175
  3. Vitória: 106.990
  4. Cariacica: 81.007
  5. Linhares: 50.301
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.166
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.706
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.384
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.091
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.769
Até esta quarta-feira, mais de 3,48 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 988.665, com 1.929  registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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