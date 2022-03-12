Covid-19: ES registra 14.235 mortes e 1.031.831 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.235 mortes e 1.031.831 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus. Em 24 horas, foi registrado um óbito e 306 contaminados, conforme dados divulgados neste sábado (12) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.610
- Vila Velha: 114.302
- Vitória: 106.309
- Cariacica: 80.783
- Linhares: 50.115
Abaixo, segue o ranking de bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.996
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.507
- Jardim da Penha (Vitória): 10.292
- Itapuã (Vila Velha): 7.983
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.668
Até este sábado (12), mais de 3,43 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 967.954, com 2.483 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.