Covid-19: ES registra 14.227 mortes e 1.030.746 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.227 mortes e 1.030.746 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados seis óbitos e 681 contaminados, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (10) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.768
- Vila Velha: 114.045
- Vitória: 106.138
- Cariacica: 80.722
- Linhares: 50.083
Abaixo, segue o ranking de bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.938
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.463
- Jardim da Penha (Vitória): 10.270
- Itapuã (Vila Velha): 7.950
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.644
Até esta quinta-feira (10), mais de 3,42 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 962.108, com 3.739 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.