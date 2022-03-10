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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.227 mortes e 1.030.746 casos confirmados

Estado contabilizou seis óbitos e 681 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (10) pela Secretaria Estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2022 às 19:44

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:44

Espírito Santo chegou ao total de 14.227 mortes e 1.030.746 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados seis óbitos e 681 contaminados, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (10) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.768
  2. Vila Velha: 114.045
  3. Vitória: 106.138
  4. Cariacica: 80.722
  5. Linhares: 50.083
Abaixo, segue o ranking de bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.938
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.463
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.270
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.950
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.644
Até esta quinta-feira (10), mais de 3,42 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 962.108, com 3.739 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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