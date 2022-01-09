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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.352 mortes e 636.476 casos confirmados

Estado registrou um óbito e 512 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados neste domingo (9) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2022 às 18:33

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 18:33

O novo coronavírus causa da Covid-19
Covid-19: ES registra 13.352 mortes e 636.746 casos confirmados Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 13.352 mortes e 636.476 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, um óbito foi registrado e 512 novas infecções foram positivadas, conforme dados divulgados na tarde deste domingo (9) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 80.643. Na sequência, aparece Vila Velha (80.228), seguida por Vitória (70.548) e Cariacica (48.735). Na quinta posição está Linhares (31.636), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 11.261 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.261. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.425 contaminações.
Até este domingo (9), mais de 2,45 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 610.722, sendo 230 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

Correção

10/01/2022 - 6:06
A primeira versão desta matéria informava no título que o Espírito Santo havia registrado, segundo atualização do Painel Covid-19, 636.746 casos confirmados de coronavírus durante toda a pandemia até a tarde de domingo (9). No entanto, o número correto é 636.476. O título foi corrigido.

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