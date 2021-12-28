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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.320 mortes e 629.018 casos confirmados

Estado registrou sete óbitos e 330 novas infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 dez 2021 às 18:03

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 18:03

Espírito Santo chegou ao total de 13.320 mortes e 629.018 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados sete óbitos e 330 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta terça-feira (28) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.878. Na sequência, aparece Vila Velha (79.202), seguida por Vitória (68.734) e Cariacica (48.271). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.170), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.858 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.076. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.149 contaminações.
Até esta terça-feira (28), mais de 2,38 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 607.969, sendo 423 novos curados registrados em 24h, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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