Covid-19: ES registra 13.306 mortes e 628.321 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.784. Na sequência, aparece Vila Velha (79.101), seguida por Vitória (68.665) e Cariacica (48.212). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.166), que fica na Região Sul do Estado.

Coronavírus: ES registrou 279 novos curados em 24h, segundo dados do Painel Covid-19 Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.851 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.067. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.136 contaminações.