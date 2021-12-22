Prefeitura multa 10 pessoas por não usarem máscara em Cachoeiro

A administração municipal informou que, no primeiro mês de fiscalização, em junho, os agentes da vigilância sanitária abordaram 1.134 pessoas e vistoriaram 708 estabelecimentos, e expediram quatro autos de infração por descumprimento da medida.

Além de proteger contra a Covid-19, máscara impede contágio de outras doenças respiratórias, como a gripe Crédito: Pixabay

O secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler, destacou que o uso correto da máscara, junto a outras medidas de higiene, não impede somente a transmissão da Covid-19 , mas também das demais doenças respiratórias. “É essencial o uso principalmente agora, nesses momentos de festas de fim de ano, em que as pessoas vão para as lojas, supermercados, restaurantes e estão em aglomeração. Elas ainda precisam usar máscaras, até porque hoje temos um surto de influenza, da gripe H3N2, que está atingindo praticamente toda a Região Sudeste”, comunicou.

ENTENDA A REGRA

A regra sobre o uso de máscaras em Cachoeiro de Itapemirim inclui todos os espaços, públicos e privados do município em que haja trânsito de pessoas, como calçadas, praças, lojas, igrejas, escolas e transportes (ônibus, táxis, serviço remunerado por aplicativos). O valor mínimo da multa é de R$ 997, mas pode aumentar em caso de reincidência ou de descumprimento em ambiente fechado.

O dinheiro arrecadado referente às multas é direcionado ao fundo municipal de saúde. A pessoa multada tem 15 dias para se defender na esfera administrativa, e o não pagamento da quantia pode causar impedimento na emissão de certidões negativas municipais, por exemplo.