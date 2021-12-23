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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.296 mortes e 627.984 casos confirmados

Estado registrou três óbitos e 273 novas infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2021 às 20:05

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 20:05

Espírito Santo chegou ao total de 13.296 mortes e 627.984 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados três óbitos e 273 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta quinta-feira (23) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.727. Na sequência, aparece Vila Velha (79.031), seguida por Vitória (68.596) e Cariacica (48.200). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.162), que fica na Região Sul do Estado.
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil
Coronavírus: ES registrou 279 novos curados em 24h, segundo dados do Painel Covid-19 Crédito: Freepik
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.833 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.051. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.132 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,36 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 606.861, sendo 349 novos curados registrados em 24h, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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