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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.253 mortes e 625.609 casos confirmados

Estado registrou 6 novos óbitos e 382 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta terça-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2021 às 18:18

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:18

Espírito Santo chegou ao total de 13.253 mortes e 625.609 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 6 novos óbitos e mais 382 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta terça-feira (14) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
ES tem 13.253 mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.426. Na sequência, aparece Vila Velha (78.672), seguida por Vitória (68.380) e Cariacica (47.995). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.120), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.787 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.008. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.119 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,31 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 604.047, sendo 457 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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