Covid-19: ES registra 13.144 mortes e tem 618.540 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.144 mortes e 618.540 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 9 óbitos e 606 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Painel Covid-19.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.468. Na sequência, aparece Vila Velha (77.826), seguida por Vitória (67.635) e Cariacica (47.206). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.998), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.668 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.899. Em terceiro lugar aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.047 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 595.645, com um acréscimo de 414 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação, 3.266.322 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.397.041 receberam a segunda dose. Outras 114.865 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela pasta, 417.944 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.