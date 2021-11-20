Covid-19: ES registra 13.097 mortes e tem 616.061 casos confirmados

O novo coronavírus já causou a morte de mais de 13 mil pessoas no Espírito Santo

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.632 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.858. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.009 contaminações.