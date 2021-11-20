Covid-19: ES registra 13.097 mortes e tem 616.061 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.097 mortes e 616.061 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 379 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Painel Covid-19.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.197. Na sequência, aparece Vila Velha (77.544), seguida por Vitória (67.350) e Cariacica (46.827). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.922), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.632 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.858. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.009 contaminações.
Até este sábado, mais de 2,21 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 593.618, com um acréscimo de 246 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.252.033 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.329.705 receberam a segunda dose. Outras 114.859 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 390.527 pessoas já receberam a terceira dose, ou dose de reforço.