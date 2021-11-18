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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.085 mortes e tem 614.958 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 251 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (18) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2021 às 17:45

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:45

O Espírito Santo chegou ao total de 13.085 mortes614.958 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 251 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (18) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.997. Na sequência, aparece Vila Velha (77.350), seguida por Vitória (67.231) e Cariacica (46.716). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.896), que fica na Região Sul do Estado.
O novo coronavírus causa da Covid-19
ES tem 13.085 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.607 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.841. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.999 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 592.788, com um acréscimo de 430 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 apresenta instabilidade nesta quinta-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde sobre os números apresentados e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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