Covid-19: ES registra 13.085 mortes e tem 614.958 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.997. Na sequência, aparece Vila Velha (77.350), seguida por Vitória (67.231) e Cariacica (46.716). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.896), que fica na Região Sul do Estado.

ES tem 13.085 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.607 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.841. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.999 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 592.788, com um acréscimo de 430 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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