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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.033 mortes e tem 612.443 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 605 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (11) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2021 às 17:32

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 17:32

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES tem 13.033 mortes em decorrência da Covid-19 Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 13.033 mortes e 612.443 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 605 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (11) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.651. Na sequência, aparece Vila Velha (77.127), seguida por Vitória (66.827) e Cariacica (46.428). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.836), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.531 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.808. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.969 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 589.828, com um acréscimo de 570 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde apresenta inconsistência nos dados novamente nesta quinta-feira. A reportagem demandou a Sesa e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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