Covid-19: Cariacica realiza mutirão de vacinação sem agendamento

A Prefeitura de Cariacica segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município. Neste momento, 73% da população já recebeu ao menos a primeira dose e 53% a segunda.
Com o intuito de alcançar todos os munícipes, 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam, nesta sexta-feira (12), um mutirão de vacinação, sem necessidade de agendamento. Já no sábado (13), haverá imunização para diferentes públicos na UBS de Cariacica-Sede e no Shopping Moxuara.
As vacinas, em todos os locais, são para os adolescentes com 12 anos ou mais que precisam receber a primeira dose; aqueles que necessitam tomar a segunda dose da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac; e idosos acima dos 60 anos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos que precisam receber a terceira dose.
Além disso, há vacinação sem agendamento no Faça Fácil, em Santo André, e na Faculdade Pio XII, em Campo Grande.
Aqueles que desejarem marcar a data e o horário para imunização, podem acessar o site vacinaeconfia.es.gov.br. Existem vagas disponíveis para realização de agendamento.
DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS:
SEXTA-FEIRA (12) - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- 7h30 às 15h30: Campo Verde, Cariacica-Sede, Flexal, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Sotelândia e São Francisco;
- 7h30 às 18h30: Valparaíso, Santa Bárbara, Santa Fé, Itaquari e Bela Aurora;
- 10h às 15h30: São João Batista.
SÁBADO (13)
- 10h30 às 17h30: Shopping Moxuara;
- 8h30 às 16h30: Unidade de Saúde de Cariacica-Sede.