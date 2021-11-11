Covid-19: Cariacica realiza mutirão de vacinação sem agendamento

Com o intuito de alcançar todos os munícipes, 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam, nesta sexta-feira (12), um mutirão de vacinação, sem necessidade de agendamento. Já no sábado (13), haverá imunização para diferentes públicos na UBS de Cariacica-Sede e no Shopping Moxuara.

As vacinas, em todos os locais, são para os adolescentes com 12 anos ou mais que precisam receber a primeira dose; aqueles que necessitam tomar a segunda dose da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac; e idosos acima dos 60 anos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos que precisam receber a terceira dose.