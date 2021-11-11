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Nesta sexta (12) e sábado (13)

Covid-19: Cariacica realiza mutirão de vacinação sem agendamento

Os imunizantes são voltados para aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Confira as datas, horários e locais de vacinação
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

11 nov 2021 às 13:09

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 13:09

Vacina Astrazeneca
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cariacica realizam mutirão de vacinação nesta sexta (12) e sábado (13) Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Cariacica segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município. Neste momento, 73% da população já recebeu ao menos a primeira dose e 53% a segunda.
Com o intuito de alcançar todos os munícipes, 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam, nesta sexta-feira (12), um mutirão de vacinação, sem necessidade de agendamento. Já no sábado (13), haverá imunização para diferentes públicos na UBS de Cariacica-Sede e no Shopping Moxuara.
As vacinas, em todos os locais, são para os adolescentes com 12 anos ou mais que precisam receber a primeira dose; aqueles que necessitam tomar a segunda dose da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac; e idosos acima dos 60 anos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos que precisam receber a terceira dose. 
Além disso, há vacinação sem agendamento no Faça Fácil, em Santo André, e na Faculdade Pio XII, em Campo Grande.
Aqueles que desejarem marcar a data e o horário para imunização, podem acessar o site vacinaeconfia.es.gov.br. Existem vagas disponíveis para realização de agendamento.

DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS:

SEXTA-FEIRA (12) - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

  • 7h30 às 15h30: Campo Verde, Cariacica-Sede, Flexal, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Sotelândia e São Francisco;
  • 7h30 às 18h30: Valparaíso, Santa Bárbara, Santa Fé, Itaquari e Bela Aurora;
  • 10h às 15h30: São João Batista.

SÁBADO (13)

  • 10h30 às 17h30: Shopping Moxuara;
  • 8h30 às 16h30: Unidade de Saúde de Cariacica-Sede.

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