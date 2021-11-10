Covid-19: Cariacica oferece vacinação sem agendamento no Faça Fácil e em faculdade

Faça Fácil e Faculdade Pio XII realizam imunização sem necessidade de agendamento até sexta-feira (12) Crédito: Pixabay

Cariacica realiza, até sexta-feira (12), uma ação de vacinação contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento, no Faça Fácil, em Santo André, e na faculdade Pio XII, em Campo Grande. O propósito é facilitar o acesso dos munícipes aos imunizantes e, consequentemente, aumentar o número de vacinados na região.

VACINAÇÃO NO FAÇA FÁCIL

A imunização no Faça Fácil, em Santo André, próximo ao terminal de Campo Grande, acontece das 8h às 16h. No local, estarão vacinando as pessoas com 12 anos ou mais que precisam receber a primeira dose; aqueles que necessitam tomar a segunda dose da Pfizer e Coronavac; e idosos acima dos 60 anos que precisam tomar a terceira dose (que tenham recebido a última dose há quatro meses ou mais).

É importante reforçar que a administração do local realiza controle de público por medidas de segurança sanitária e distanciamento social. Portanto, senhas de acesso são distribuídas até às 14h.

VACINAÇÃO NA FACULDADE PIO XII