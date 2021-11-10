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Até sexta-feira (12)

Covid-19: Cariacica oferece vacinação sem agendamento no Faça Fácil e em faculdade

A imunização no Faça Fácil, em Santo André, acontece das 8h às 16h. Já a vacinação na Faculdade Pio XII, ocorre das 12h30 às 17h30. Veja o público-alvo da ação
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

10 nov 2021 às 08:51

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 08:51

Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Faça Fácil e Faculdade Pio XII realizam imunização sem necessidade de agendamento até sexta-feira (12) Crédito: Pixabay
Cariacica realiza, até sexta-feira (12), uma ação de vacinação contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento, no Faça Fácil, em Santo André, e na faculdade Pio XII, em Campo Grande. O propósito é facilitar o acesso dos munícipes aos imunizantes e, consequentemente, aumentar o número de vacinados na região.

VACINAÇÃO NO FAÇA FÁCIL

A imunização no Faça Fácil, em Santo André, próximo ao terminal de Campo Grande, acontece das 8h às 16h. No local, estarão vacinando as pessoas com 12 anos ou mais que precisam receber a primeira dose; aqueles que necessitam tomar a segunda dose da Pfizer e Coronavac; e idosos acima dos 60 anos que precisam tomar a terceira dose (que tenham recebido a última dose há quatro meses ou mais).
É importante reforçar que a administração do local realiza controle de público por medidas de segurança sanitária e distanciamento social. Portanto, senhas de acesso são distribuídas até às 14h.

VACINAÇÃO NA FACULDADE PIO XII

A vacinação na Faculdade Pio XII, que fica na Rua Bolívar de Abreu, nº 48, em Campo Grande, ocorre das 12h30 às 17h30. Na faculdade, estarão imunizando adolescentes de 12 a 17 anos que precisam tomar a primeira dose; pessoas que necessitam receber a segunda dose da Pfizer; e idosos com 60 anos ou mais que precisam tomar a terceira dose (aqueles que tenham tomado a última dose há quatro meses ou mais).

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