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"Variação endêmica"

"Pandemia não acabou, momento é preocupante na América Latina", diz Opas

Segundo diretora da Organização Pan-Americana de Saúde,  baixas coberturas de vacinação e à falta de medidas sanitárias, podem dar espaço para o surgimento de novas variantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2021 às 14:51

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 14:51

O novo coronavírus causa da Covid-19
O novo coronavírus causa da Covid-19 Crédito: Freepik
A América Latina ainda vive momento preocupante da pandemia, avalia a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne. "As infecções pelo coronavírus estão aumentando em alguns países e o ritmo da vacinação não é como queríamos", disse em coletiva à imprensa nesta quarta-feira (10). "As pessoas estão cansadas da pandemia, mas ela ainda não acabou".
Etienne afirmou que a persistência das baixas coberturas de vacinação em alguns países, aliada à falta de medidas sanitárias, podem dar espaço para o surgimento de novas variantes do coronavírus. "Há a possibilidade de surgir uma variação endêmica para a covid-19 em nossa região. Não podemos permitir que isso aconteça".
A diretora afirmou que as Américas deveriam estar "bem mais avançadas" no ritmo de vacinação contra a covid-19 do que estão agora. Isso se o acesso às vacinas tivesse sido maior e a população tivesse engajado ainda mais, disse.

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