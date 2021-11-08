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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.995 mortes e tem 610.856 casos confirmados

Em 48 horas, foram registrados 16 óbitos e 821 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (8) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 18:27

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 18:27

Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES tem 12.995 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.995 mortes e 610.856 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 48 horas, foram registrados 16 óbitos e 821 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (8) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Excepcionalmente, o material compara dados entre sábado (6) e esta segunda, e não no intervalo de 24h, como A Gazeta tem feito desde o início da pandemia.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.371. Na sequência, aparece Vila Velha (76.921), seguida por Vitória (66.717) e Cariacica (46.290). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.799), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.498 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.787. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.955 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 588.051, com um acréscimo de 952 pessoas recuperadas em 48 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde apresenta inconsistência nos dados nesta segunda-feira. A reportagem demandou a Sesa e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização

09/11/2021 - 3:30
Excepcionalmente, esta matéria comparou os dados da última segunda-feira (8) com os do sábado anterior, dia 6 de novembro. Ou seja, contabilizou novos casos e óbitos registrados em 48 horas. A Sesa explicou nesta terça-feira (9) que houve um problema com os dados no domingo, sendo este corrigido, segundo a pasta, às 21h.

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