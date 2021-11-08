ES terá vacinação de reforço contra a Covid-19 em 2022

Com mais de 2 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 até o momento, o governo do Espírito Santo já planeja a estratégia de imunização para o próximo ano.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a aplicação de uma dose de reforço já é certa em 2022 e deve acontecer com todos que já se vacinaram.

"A vacinação de reforço para o próximo ano já é uma certeza" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Além de confirmar a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em 2022, o secretário prevê a possibilidade da entrada da imunização contra o coronavírus como permanente no calendário vacinal.

O secretário Nésio Fernandes esteve em um local de vacinação no Dia D e aplicou uma dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa

"A vacinação de reforço para os anos seguintes será objeto de estudo e investigação ao longo de 2022. Precisamos de estudos que subsidiem a decisão de ter um reforço universal para todo mundo em todos os anos", explicou.

Sobre o futuro da Covid-19, Nésio Fernandes salientou que a sociedade está caminhando para acompanhar um comportamento de saída da pandemia.

"Nós não devemos ter, com as características atuais conhecidas da doença e com o resultado de efetividade apresentado pelas vacinas, o risco de termos novas grandes ondas" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Ele complementa: "Então, a pandemia não terá mais um comportamento de desastre epidemiológico, ela não terá mais um comportamento que coloca em risco não só o sistema de saúde, mas a vida das pessoas, a economia inteira e as instituições. Nós caminhamos para ter um comportamento endêmico da doença", disse.