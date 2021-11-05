Covid-19: ES registra 12.974 mortes e tem 609.634 casos confirmados

ES tem 12.974 mortes por Covid-19 Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

12.974 mortes e 609.634 casos confirmados de Espírito Santo chegou ao total dede Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 564 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (5) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.227. Na sequência, aparece Vila Velha (76.678), seguida por Vitória (66.615) e Cariacica (46.156). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.782), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.475 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.758. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.951 contaminações.

Até esta sexta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 586.705, com um acréscimo de 717 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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