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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.919 mortes e tem 607.209 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 252 novas infecções, conforme dados divulgados neste domingo (31) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2021 às 17:59

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 17:59

Máscara de proteção contra a Covid-19
Máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.919 mortes e 607.209 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 4 óbitos e 252 novas infecções, conforme dados divulgados neste domingo (31) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.835. Na sequência, aparece Vila Velha (76.249), seguida por Vitória (66.421) e Cariacica (45.896). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.728), que fica na Região Sul do Estado.

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Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.438 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.689. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.939 contaminações.
Até este sábado (30), mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 583.528, com acréscimo de 180 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.166.473 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.073.331 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.648 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.
Ainda conforme a pasta, 267.339 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde. Os dados não foram atualizados neste domingo (31).

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