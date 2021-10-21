Covid-19: ES registra 12.809 mortes e 601.617 casos confirmados

Coronavírus já foi responsável por mais de 12,8 mil mortes no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.892. Na sequência, aparece Vila Velha (75.421), seguida por Vitória (65.960) e Cariacica (45.480). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.575), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.349 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.598. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.882 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 577.634, com um acréscimo de 720 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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