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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.809 mortes e 601.617 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 672 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (21) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2021 às 17:11

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 17:11

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 12,8 mil mortes no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.809 mortes e 601.617 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 672 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (21) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.892. Na sequência, aparece Vila Velha (75.421), seguida por Vitória (65.960) e Cariacica (45.480). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.575), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.349 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.598. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.882 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 577.634, com um acréscimo de 720 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.115.361 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.935.626 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.315 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 200.655 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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