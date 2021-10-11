Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.674 mortes e 595.186 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 624 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (11) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2021 às 17:25

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 17:25

Coronavírus
ES registrou dez mortes por Covid em intervalo de 24 horas Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.674 mortes e 595.186 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 624 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (11) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.107. Na sequência, aparece Vila Velha (74.586), seguida por Vitória (65.054) e Cariacica (44.980). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.376), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.216 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.482. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.786 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 569.401, com um acréscimo de 728 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.070.312 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.822.259 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.252 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 119.771 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

Veja Também

Guarapari registra baixa procura pela vacina entre jovens e idosos

Veja como funcionam bares e restaurantes no ES a partir de segunda (11)

Covid: boate, cinema e teatro terão que exigir passaporte da vacina no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados