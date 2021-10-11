Covid-19: ES registra 12.674 mortes e 595.186 casos confirmados

ES registrou dez mortes por Covid em intervalo de 24 horas Crédito: Freepik

O Espírito Santo chegou ao total de 12.674 mortes e 595.186 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 624 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (11) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.107. Na sequência, aparece Vila Velha (74.586), seguida por Vitória (65.054) e Cariacica (44.980). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.376), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.216 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.482. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.786 contaminações.

Até esta segunda-feira, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 569.401, com um acréscimo de 728 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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