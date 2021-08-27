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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.208 mortes e mais de 560 mil casos confirmados

Segundo atualização do Painel Covid-19 nesta sexta-feira (27), o Estado registrou 16 óbitos e confirmou 912 infecções em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:33

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:33

Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
Coronavírus: em 24 horas, ES registrou 16 óbitos e 912 novas infecções Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.208 mortes e 560.430 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 912 infecções, conforme dados desta  sexta-feira (27) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.425. Na sequência, aparece Vila Velha (69.733), seguida por Vitória (60.966) e Cariacica (42.650). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.371), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.558 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.631. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.341 contaminações.
Até esta sexta-feira (27), mais de 1,92 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 537.362, sendo que 765 curas foram registradas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.626.742 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.093.287 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.029 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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