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Pandemia

Covid-19: ES registra 11 mortes e 2.129 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.646 mortes e 1.193.179 casos da doença; dados foram atualizados nesta sexta-feira (22) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2022 às 18:18

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 18:18

Nesta sexta-feira (22), o Espírito Santo chegou a 14.646 mortes e 1.193.179 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 11 óbitos e 2.129 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 136.130
  2. Vila Velha: 133.463
  3. Vitória: 131.301
  4. Cariacica: 91.947
  5. Linhares: 57.182
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.088
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.238
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.614
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.662
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.624
Até esta sexta-feira (22), mais de 4,08 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.128.546, com 2.564 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.

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