Covid-19: ES registra 11 mortes e 2.129 novos casos em 24 horas

Nesta sexta-feira (22), o Espírito Santo chegou a 14.646 mortes e 1.193.179 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 11 óbitos e 2.129 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 136.130
- Vila Velha: 133.463
- Vitória: 131.301
- Cariacica: 91.947
- Linhares: 57.182
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.088
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.238
- Jardim da Penha (Vitória): 13.614
- Itapuã (Vila Velha): 9.662
- Praia do Canto (Vitória): 9.624
Até esta sexta-feira (22), mais de 4,08 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.128.546, com 2.564 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.