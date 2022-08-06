Covid-19: ES registra 1 morte e 220 novos casos nas últimas 24h

Neste sábado (6), o Espírito Santo chegou a 14.723 mortes e 1.207.934 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi contabilizado um óbito, além de 220 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.977
- Vila Velha: 135.325
- Vitória: 133.850
- Cariacica: 92.859
- Linhares: 57.944
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.464
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.474
- Jardim da Penha (Vitória): 13.970
- Praia do Canto (Vitória): 9.875
- Itapuã (Vila Velha): 9.846
Até este sábado, mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.158.296. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.