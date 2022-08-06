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Pandemia

Covid-19: ES registra 1 morte e 220 novos casos nas últimas 24h

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.723 óbitos e 1.207.934 casos da doença; dados foram atualizados neste sábado (6) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2022 às 18:43

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 18:43

Vitamina D tem sido indicada para pacientes com Covid, mas médicos afirmam que suplemento pode trazer riscos
Nas últimas 24h, o Espírito Santo registrou apenas uma morte por Covid-19 Crédito: Shutterstock
Neste sábado (6), o Espírito Santo chegou a 14.723 mortes e 1.207.934 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi contabilizado um óbito, além de 220 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 137.977
  2. Vila Velha: 135.325
  3. Vitória: 133.850
  4. Cariacica: 92.859
  5. Linhares: 57.944
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.464
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.474
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.970
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.875
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.846
Até este sábado, mais de 4,16 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.158.296. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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