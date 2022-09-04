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Pandemia

Covid-19: ES não registra óbitos e tem oito novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.795 óbitos e 1.214.691 casos da doença; dados foram atualizados neste domingo (4) pela Sesa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 set 2022 às 19:19

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 19:19

Pelo segundo dia consecutivo, o Espírito Santo manteve o índice de 14.795 mortes, neste domingo (4), e chegou a  1.214.691 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não houve óbito e foram contabilizadas oito novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.705
  2. Vila Velha: 136.156
  3. Vitória: 135.048
  4. Cariacica: 93.404
  5. Linhares: 58.386
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.724
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.573
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.106
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.980
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.899
Até este domingo, mais de 4,25 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.176.733, com 115 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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