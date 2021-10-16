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Dados da pandemia

Covid-19: ES chega a um total de 12.746 mortes e 598.078 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 644 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (16) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2021 às 18:36

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 18:36

Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES está perto de alcançar os 600 mil casos de Covid-19 Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.746 mortes e 598.078 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e  644 novas infecções, conforme dados divulgados neste sábado (16) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.419. Na sequência, aparece Vila Velha (75.048), seguida por Vitória (65.388) e Cariacica (45.188). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.492), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.262 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.548. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.829 contaminações.
Até este sábado, mais de 2,1 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 573.769, com um acréscimo de 529 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.087.160 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.864.493 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.266 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 140.164 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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