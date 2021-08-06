Covid-19: ES chega a 11.971 mortes e registra mais de 546 mil casos

Novo coronavírus, causador da Covid-19 Crédito: Freepik

Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.887. Na sequência, aparece Vila Velha (67.818), seguida por Vitória (58.274) e Cariacica (41.842). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (27.552), no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.117 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.375 casos. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.100 infectados pela doença.

Até o final da tarde desta sexta-feira (6), mais de 1,84 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 524.414, com um acréscimo de 614 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação, consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 2.040.490 no Estado. Desses, 807.932 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 102.137 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, de dose única. Nesta sexta-feira, não houve atualização do Painel Vacinação.