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Dados da pandemia

Covid-19: ES chega a 11.971 mortes e registra mais de 546 mil casos

Dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), indicam que foram registrados 12 óbitos em decorrência da doença e 447 casos de coronavírus em 24 horas

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 19:51

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 ago 2021 às 19:51
Novo coronavírus, causador da Covid-19
Novo coronavírus, causador da Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo contabiliza 11.971 mortes e 546.323 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 12 óbitos e 447 novas infecções, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta sexta-feira (6).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.887. Na sequência, aparece Vila Velha (67.818), seguida por Vitória (58.274) e Cariacica (41.842). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (27.552), no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.117 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.375 casos. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.100 infectados pela doença.
Até o final da tarde desta sexta-feira (6), mais de 1,84 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 524.414, com um acréscimo de 614 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação, consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 2.040.490 no Estado. Desses, 807.932 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 102.137 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, de dose única. Nesta sexta-feira, não houve atualização do Painel Vacinação.

Correção

07/08/2021 - 2:52
Versão anterior desta matéria informava equivocadamente que os dados do Painel Covid-19 eram de quarta-feira (4). As informações, no entanto, são referentes à sexta-feira (6). O texto foi corrigido.

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