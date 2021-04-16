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Ocupação nos hospitais

Covid-19: de 1.039 leitos de UTI na rede pública, 88 estão livres no ES

Números equivalem a uma taxa de ocupação de 91,53%; apenas uma pessoa aguarda na fila para leito de UTI no Estado

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:02

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

16 abr 2021 às 20:02
Leitos do Hospital Materno-Infantil, na Serra, para pacientes com a Covid-19
Sesa divulga dados de ocupação de leitos na rede pública do ES Crédito: Divulgação/Sesa
Do total de 1.039 vagas disponíveis em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para o tratamento de pacientes com Covid-19, 951 estão ocupadas. Isso significa que a rede pública estadual só tem capacidade para receber mais 88 pacientes graves infectados pelo novo coronavírus.
Os dados alarmantes foram divulgados na tarde desta sexta (16), pelo Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). De acordo com os números, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 chega a 91,53%.

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A situação mais crítica acontece na Região metropolitana do Espírito Santo, que atingiu, nesta sexta (16), 95.4% de ocupação. Na Central, a taxa de ocupação chegou a 89,13%. Nas áreas Norte e Sul, os números são, respectivamente, 83,81% e 83,68%.
Segundo o governador do Estado, em pronunciamento realizado nesta noite, apesar dos altos índices de ocupação, a pressão no sistema de saúde caiu ligeiramente. "É bom relembrar que a pressão nas UPAs e PAs diminuiu um pouco. A quarentena está produzindo resultados, está diminuindo a pressão. Mas hoje mesmo perdemos 82 pessoas. Estamos tendo redução da pressão na entrada, mas vivemos situação de gravidade ainda. Esses são dados importantes", afirmou.
HOSPITAIS SEM VAGAS NAS UTIs PARA PACIENTES COM COVID-19
  • Hospital Maternidade Silvio Avidos
  • Hospital Estadual Central
  • Hospital Estadual de Urgência e Emergência
  • Hospital Estadual de Vila Velha
  • Hospital Evangélico de Vila Velha
  • Hospital Santa Rita de Cássia
  • Hospital São Camilo
  • Hospital Vitória
  • Vila Velha Hospital
  • Hospital Estadual São José do Calçado
  • Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
  • Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
  • Santa Casa de Misericórdia de Castelo
VEJA ONDE ESTÃO AS VAGAS DE UTI PARA PACIENTES COM COVID-19 NO ES
  • Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho - 2 vagas
  • Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares - 2 vagas
  • Hospital Geral de Linhares - 12 vagas
  • Hospital Rio Doce - 1 vaga
  • Casa de Saúde de Santa Maria - 2 vagas
  • Hospital Estadual Doutor João dos Santos Neves - 3 vagas
  • Hospital Maternidade São Jose - 2 vagas
  • Santa Casa de Misericórdia de Colatina - 1 vaga
  • Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria - 3 vagas
  • Hospital Estadual Dório Silva - 3 vagas
  • Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves - 15 vagas
  • Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - 2 vagas
  • Hospital Madre Regina Protmann - 1 vaga
  • Hospital Santa Mônica - 4 vagas
  • Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes - 1 vaga
  • Santa Casa de Misericórdia de Vitória - 1 vaga
  • Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - 6 vagas
  • Hospital Evangélico de Itapemirim - 8 vagas
  • Hospital Infantil Francisco de Assis - 11 vagas
  • Hospital Materno Infantil Menino Jesus - 6 vagas

APENAS UMA PESSOA AGUARDA VAGA EM UTI NO ES

Nesta sexta-feira (16) apenas uma pessoa no Estado aguarda por leito de UTI, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao passo que nesta quinta-feira (15), não havia qualquer espera, pela primeira vez em 15 dias.
A Sesa informou ainda que o registro total de pacientes Covid-19 em unidades de pronto-atendimento (PAs e UPAs), aguardando disponibilidade de leito hospitalar na Central de Regulação, até as 17h era de apenas dois pacientes aguardando disponibilidade de enfermaria, sendo um deles há menos de 24h.
A Central de Regulação de Urgência e Emergência do Samu-192 registrou um total de somente dois chamados para pacientes, que podem ser levados para UPAs, PAs ou hospitais. Nas duas centrais de Regulação há, no total, cinco pacientes aguardando a disponibilidade de leitos.

SITUAÇÃO DA REDE PARTICULAR

Com relação aos leitos de UTI na rede privada de saúde, das 293 unidades disponíveis, 255 estão ocupadas, o que significa dizer que a taxa de ocupação está em 87,03%. Com relação às unidades de enfermaria, das 421 existentes, 245 estão ocupadas, o que representa 58,19% de ocupação.
Por regiões, a região Central do Estado tem a situação mais crítica, com 100% dos leitos de UTI ocupados. A Região Metropolitana do Estado apresenta o segundo pior índice, com 89,18%. Em seguida, a Região Sul apresenta 68,97% de ocupação, ao passo que a Região Norte apresenta 66,67%.

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