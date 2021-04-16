Covid-19: de 1.039 leitos de UTI na rede pública, 88 estão livres no ES

Sesa divulga dados de ocupação de leitos na rede pública do ES Crédito: Divulgação/Sesa

Do total de 1.039 vagas disponíveis em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para o tratamento de pacientes com Covid-19 , 951 estão ocupadas. Isso significa que a rede pública estadual só tem capacidade para receber mais 88 pacientes graves infectados pelo novo coronavírus

Os dados alarmantes foram divulgados na tarde desta sexta (16), pelo Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) . De acordo com os números, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 chega a 91,53%.

HOSPITAIS SEM VAGAS NAS UTIs PARA PACIENTES COM COVID-19

Hospital Maternidade Silvio Avidos



Hospital Estadual Central



Hospital Estadual de Urgência e Emergência



Hospital Estadual de Vila Velha



Hospital Evangélico de Vila Velha



Hospital Santa Rita de Cássia



Hospital São Camilo



Hospital Vitória



Vila Velha Hospital



Hospital Estadual São José do Calçado



Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim



Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí



Santa Casa de Misericórdia de Castelo



VEJA ONDE ESTÃO AS VAGAS DE UTI PARA PACIENTES COM COVID-19 NO ES

Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho - 2 vagas

Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares - 2 vagas

Hospital Geral de Linhares - 12 vagas

Hospital Rio Doce - 1 vaga

Casa de Saúde de Santa Maria - 2 vagas

Hospital Estadual Doutor João dos Santos Neves - 3 vagas

Hospital Maternidade São Jose - 2 vagas

Santa Casa de Misericórdia de Colatina - 1 vaga

Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria - 3 vagas

Hospital Estadual Dório Silva - 3 vagas

Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves - 15 vagas

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - 2 vagas

Hospital Madre Regina Protmann - 1 vaga

Hospital Santa Mônica - 4 vagas

Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes - 1 vaga

Santa Casa de Misericórdia de Vitória - 1 vaga

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - 6 vagas

Hospital Evangélico de Itapemirim - 8 vagas

Hospital Infantil Francisco de Assis - 11 vagas

Hospital Materno Infantil Menino Jesus - 6 vagas

APENAS UMA PESSOA AGUARDA VAGA EM UTI NO ES

Nesta sexta-feira (16) apenas uma pessoa no Estado aguarda por leito de UTI, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao passo que nesta quinta-feira (15), não havia qualquer espera, pela primeira vez em 15 dias.

A Sesa informou ainda que o registro total de pacientes Covid-19 em unidades de pronto-atendimento (PAs e UPAs), aguardando disponibilidade de leito hospitalar na Central de Regulação, até as 17h era de apenas dois pacientes aguardando disponibilidade de enfermaria, sendo um deles há menos de 24h.

A Central de Regulação de Urgência e Emergência do Samu-192 registrou um total de somente dois chamados para pacientes, que podem ser levados para UPAs, PAs ou hospitais. Nas duas centrais de Regulação há, no total, cinco pacientes aguardando a disponibilidade de leitos.

SITUAÇÃO DA REDE PARTICULAR

Com relação aos leitos de UTI na rede privada de saúde, das 293 unidades disponíveis, 255 estão ocupadas, o que significa dizer que a taxa de ocupação está em 87,03%. Com relação às unidades de enfermaria, das 421 existentes, 245 estão ocupadas, o que representa 58,19% de ocupação.