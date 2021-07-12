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Imunização

Covid-19: Cariacica e Serra abrem novos agendamentos para vacinação

Em Cariacica, a prefeitura vai imunizar pessoas com mais de 33 anos, gestantes e puérperas. Na Serra, há vagas para quem tem mais 35 anos, além dos grupos prioritários

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 11:12

Publicado em 

12 jul 2021 às 11:12
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) vai abrir, nesta segunda-feira (12),  novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 6.200 doses.
Às 14 horas serão abertas 3 mil vagas para pessoas com 33 anos ou mais sem comorbidades e 200 para gestantes e puérperas também para primeira dose.
Às 17 horas, acontece o agendamento de 2 mil vacinas para segunda dose da vacina Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias. A vacinação ocorrerá ao longo desta semana.
O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.

SERRA

Na Serra, a Secretaria de Saúde  abrirá 2.430 vagas para agendamento para vacinas contra a Covid-19 e Influenza, às 18 horas e 20 horas, respectivamente, pelo link gti.serra.es.gov.br/saude.
Contra a Covid-19, poderão ser vacinadas pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades, pessoas com idades acima de 40 anos, sem comorbidades , grávidas, puérperas, os profissionais da Educação, Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades.
E, para segunda dose, todas aquelas pessoas que estão no tempo para completar o esquema vacinal.
Contra a Influenza, toda a população com idade acima de 6 meses poderá ser vacinada.

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