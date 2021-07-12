Covid-19: Cariacica e Serra abrem novos agendamentos para vacinação

Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira Crédito: Márcia Leal/PMCI

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) vai abrir, nesta segunda-feira (12), novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 6.200 doses.



Às 14 horas serão abertas 3 mil vagas para pessoas com 33 anos ou mais sem comorbidades e 200 para gestantes e puérperas também para primeira dose.

Às 17 horas, acontece o agendamento de 2 mil vacinas para segunda dose da vacina Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias. A vacinação ocorrerá ao longo desta semana.

O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br

SERRA

Na Serra, a Secretaria de Saúde abrirá 2.430 vagas para agendamento para vacinas contra a Covid-19 e Influenza, às 18 horas e 20 horas, respectivamente, pelo link gti.serra.es.gov.br/saude

Contra a Covid-19, poderão ser vacinadas pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades, pessoas com idades acima de 40 anos, sem comorbidades , grávidas, puérperas, os profissionais da Educação, Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades.

E, para segunda dose, todas aquelas pessoas que estão no tempo para completar o esquema vacinal.