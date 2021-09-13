Covid-19: Cariacica disponibiliza 7,5 mil doses para vacinação nesta segunda (13)

A Prefeitura de Cariacica abre, a partir das 14h desta segunda-feira (13), novo agendamento para 7.500 doses. A vacinação estará disponível para diferentes públicos, e a marcação da aplicação é realizada no site vacinaeconfia.es.gov.br.
DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES
- Primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais;
- Segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac (importante conferir as datas de agendamento, a fim de respeitar o intervalo estabelecido pelo Ministério da Saúde);
- Dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose há seis meses ou mais e pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais.
DATAS DE AGENDAMENTO PARA SEGUNDA DOSE
CORONAVAC
- Primeira dose até o dia 18 de agosto: agendar para tomar a segunda dose a partir do dia 14 de setembro;
- Primeira dose até o dia 19 de agosto: marcar para tomar a segunda dose a partir do dia 15 de setembro;
- Primeira dose até o dia 20 de agosto: agendar para receber a segunda dose a partir do dia 16 de setembro.
PFIZER E ASTRAZENECA
- Primeira dose até o dia 6 de julho: marcar para receber a segunda dose a partir do dia 14 de setembro;
- Primeira dose até o dia 7 de julho: marcar para tomar a segunda dose a partir do dia 15 de setembro;
- Primeira dose até o dia 8 de julho: agendar para tomar a segunda dose a partir do dia 16 de setembro.