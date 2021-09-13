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Processo de imunização

Covid-19: Cariacica disponibiliza 7,5 mil doses para vacinação nesta segunda (13)

O agendamento começa às 14h. A vacinação estará disponível para diferentes públicos. Confira a distribuição das doses

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 11:20

Publicado em 

13 set 2021 às 11:20
Vacinação
Aplicação da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Cariacica abre, a partir das 14h desta segunda-feira (13), novo agendamento para 7.500 doses. A vacinação estará disponível para diferentes públicos, e a marcação da aplicação é realizada no site vacinaeconfia.es.gov.br.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

  • Primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais;
  • Segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac (importante conferir as datas de agendamento, a fim de respeitar o intervalo estabelecido pelo Ministério da Saúde);
  • Dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose há seis meses ou mais e pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais.

DATAS DE AGENDAMENTO PARA SEGUNDA DOSE

CORONAVAC

  • Primeira dose até o dia 18 de agosto: agendar para tomar a segunda dose a partir do dia 14 de setembro;
  • Primeira dose até o dia 19 de agosto: marcar para tomar a segunda dose a partir do dia 15 de setembro;
  • Primeira dose até o dia 20 de agosto: agendar para receber a segunda dose a partir do dia 16 de setembro.

PFIZER E ASTRAZENECA

  • Primeira dose até o dia 6 de julho: marcar para receber a segunda dose a partir do dia 14 de setembro;
  • Primeira dose até o dia 7 de julho: marcar para tomar a segunda dose a partir do dia 15 de setembro;
  • Primeira dose até o dia 8 de julho: agendar para tomar a segunda dose a partir do dia 16 de setembro.

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