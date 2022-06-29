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Fios danificados

Corte de árvore deixa mais de 150 imóveis sem energia em Vitória

Galho caiu em cima da rede elétrica na tarde desta quarta-feira (29) e deixou pelo menos um quarteirão sem luz na região de Tabuazeiro

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 18:45

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 jun 2022 às 18:45
Moradores e comerciantes ficaram sem energia na tarde desta quarta-feira (29), na principal avenida que dá acesso ao bairro Tabuazeiro, em Vitória. O caso aconteceu após a poda de uma árvore dentro de um condomínio.
De acordo com a EDP, "uma pessoa estava cortando uma árvore e deixou um galho cair sobre a rede elétrica, que ocasionou a falta de energia para 157 clientes na região. Uma equipe técnica da EDP está no local fazendo o reparo do cabo danificado e para a normalização do serviço quanto antes".
Alguns moradores disseram que chegaram a ouvir um estouro. "Na minha casa queimou televisão e meu rádio. Uma vizinha teve mais prejuízo, pois queimou computador, lâmpada estourou", relatou a massagista Li Junges, de 54 anos.
Prefeitura de Vitória informou que, como o corte foi feito dentro de uma propriedade privada, não precisava de autorização. Mas, para casos de podas em áreas públicas, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória informou que "executa uma programação de podas em áreas públicas. Os munícipes que quiserem solicitar esse serviço podem abrir um chamado no Fala Vitória 156. Somente a Semmam pode manusear a arborização urbana pública".

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