Corpo de servidor que sumiu durante pesca é encontrado no Norte do ES

O corpo do servidor Ezequiel Laranjeira dos Santos, o Teco, de 51 anos, foi encontrado preso às pedras da praia de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta terça-feira (24). A confirmação foi feita por familiares e pelo tenente Davi Pedroza, da equipe do Corpo de Bombeiros, à reportagem de A Gazeta.
Ezequiel, que trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde de Conceição da Barra, estava desaparecido desde o último sábado (21), quando saiu para pescar no píer da praia, no Centro da cidade.
Segundo o tenente Davi Pedroza, os militares do Corpo de Bombeiros suspeitaram que o corpo de Ezequiel poderia estar preso às pedras após sentirem um forte odor na região onde o servidor foi visto pela última vez. Quando a maré baixou, no final da tarde desta terça-feira, o corpo foi encontrado no local.
Trabalho de mergulhadores foi suspenso
Uma equipe dos Bombeiros iniciou as buscas ao servidor ainda no sábado (21), mas rapidamente anoiteceu, o que impossibilitou a continuação dos trabalhos. A ação continuou no domingo (22), com apoio de mergulhadores.
Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, na manhã desta terça-feira, Davi Pedroza disse que as buscas por mergulhadores não seriam mais necessárias devido às condições do tempo. Na ocasião, o militar informou que havia a possibilidade da maré e o vento dos últimos dias terem levado o corpo do homem em direção ao Norte. Por isso, uma inspeção foi feita no litoral do município até a Vila de Itaúnas.
"Com a maré e o vento dos últimos dias, há uma probabilidade que a gente encontre o senhor Ezequiel do ponto onde ele foi visto pela última vez até próximo as praias de Itaúnas. Então, a gente vai margear a praia em distanciamentos de duzentos a trezentos metros e ir voltando com a embarcação, quando a maré estiver alta. Quando a maré estiver baixa, a gente vai continuar essas buscas pelas pedras, pelas areias, pela praia para que a gente consiga trazer o senhor Ezequiel de volta para minimizar a dor da sua família", explicou.
Para auxiliar no trabalho de buscas, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer) também foi utilizado.
O desaparecimento
Ezequiel Laranjeira dos Santos, também conhecido como Teco, de 51 anos, desapareceu no mar de Conceição da Barra após sair para pescar no último sábado (21). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado no fim da tarde do dia do desaparecimento e, segundo a corporação, o sobrinho de Ezequiel foi responsável pela solicitação e disse que o homem estava no píer da praia quando desapareceu.
A esposa de Ezequiel, a dona de casa Joanice Salustiano Ferreira dos Santos, de 41 anos, disse à reportagem de A Gazeta que o marido havia colocado uma rede de pesca na sexta-feira (20) e, no dia seguinte, foi ver como ela estava, mas não foi mais visto. A bicicleta dele permaneceu no local onde ele havia deixado. “Eu quero encontrar ele, estou desesperada. Eu quero ele vivo ou morto. Já vai fazer três dias e nesse tempo eu não durmo, eu não como. Alguém tem que fazer alguma coisa”, afirmou.