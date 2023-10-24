Corpo de servidor que sumiu durante pesca é encontrado no Norte do ES

Ezequiel, que trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde de Conceição da Barra, estava desaparecido desde o último sábado (21) , quando saiu para pescar no píer da praia, no Centro da cidade.

Teco era servidor da Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o tenente Davi Pedroza, os militares do Corpo de Bombeiros suspeitaram que o corpo de Ezequiel poderia estar preso às pedras após sentirem um forte odor na região onde o servidor foi visto pela última vez. Quando a maré baixou, no final da tarde desta terça-feira, o corpo foi encontrado no local.

Trabalho de mergulhadores foi suspenso

Uma equipe dos Bombeiros iniciou as buscas ao servidor ainda no sábado (21), mas rapidamente anoiteceu, o que impossibilitou a continuação dos trabalhos. A ação continuou no domingo (22), com apoio de mergulhadores.

Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, na manhã desta terça-feira, Davi Pedroza disse que as buscas por mergulhadores não seriam mais necessárias devido às condições do tempo. Na ocasião, o militar informou que havia a possibilidade da maré e o vento dos últimos dias terem levado o corpo do homem em direção ao Norte. Por isso, uma inspeção foi feita no litoral do município até a Vila de Itaúnas.

"Com a maré e o vento dos últimos dias, há uma probabilidade que a gente encontre o senhor Ezequiel do ponto onde ele foi visto pela última vez até próximo as praias de Itaúnas. Então, a gente vai margear a praia em distanciamentos de duzentos a trezentos metros e ir voltando com a embarcação, quando a maré estiver alta. Quando a maré estiver baixa, a gente vai continuar essas buscas pelas pedras, pelas areias, pela praia para que a gente consiga trazer o senhor Ezequiel de volta para minimizar a dor da sua família", explicou.

Para auxiliar no trabalho de buscas, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer) também foi utilizado.

O desaparecimento

Ezequiel Laranjeira dos Santos, também conhecido como Teco, de 51 anos, desapareceu no mar de Conceição da Barra após sair para pescar no último sábado (21). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado no fim da tarde do dia do desaparecimento e, segundo a corporação, o sobrinho de Ezequiel foi responsável pela solicitação e disse que o homem estava no píer da praia quando desapareceu.