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Fim da angústia

Corpo de servidor que sumiu durante pesca é encontrado no Norte do ES

Ezequiel Laranjeira dos Santos, de 51 anos, estava preso às pedras de uma praia em Conceição da Barra, no mesmo local onde havia sumido
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 out 2023 às 19:39

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 19:39

O corpo do servidor Ezequiel Laranjeira dos Santos, o Teco, de 51 anos, foi encontrado preso às pedras da praia de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta terça-feira (24). A confirmação foi feita por familiares e pelo tenente Davi Pedroza, da equipe do Corpo de Bombeiros, à reportagem de A Gazeta
Ezequiel, que trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde de Conceição da Barra, estava desaparecido desde o último sábado (21), quando saiu para pescar no píer da praia, no Centro da cidade.
Teco era servidor da Prefeitura de Conceição da Barra
Teco era servidor da Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Segundo o tenente Davi Pedroza, os militares do Corpo de Bombeiros suspeitaram que o corpo de Ezequiel poderia estar preso às pedras após sentirem um forte odor na região onde o servidor foi visto pela última vez. Quando a maré baixou, no final da tarde desta terça-feira, o corpo foi encontrado no local. 

Trabalho de mergulhadores foi suspenso

Uma equipe dos Bombeiros iniciou as buscas ao servidor ainda no sábado (21), mas rapidamente anoiteceu, o que impossibilitou a continuação dos trabalhos. A ação continuou no domingo (22), com apoio de mergulhadores.
Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, na manhã desta terça-feira, Davi Pedroza disse que as buscas por mergulhadores não seriam mais necessárias devido às condições do tempo. Na ocasião, o militar informou que havia a possibilidade da maré e o vento dos últimos dias terem levado o corpo do homem em direção ao Norte. Por isso, uma inspeção foi feita no litoral do município até a Vila de Itaúnas.
"Com a maré e o vento dos últimos dias, há uma probabilidade que a gente encontre o senhor Ezequiel do ponto onde ele foi visto pela última vez até próximo as praias de Itaúnas. Então, a gente vai margear a praia em distanciamentos de duzentos a trezentos metros e ir voltando com a embarcação, quando a maré estiver alta. Quando a maré estiver baixa, a gente vai continuar essas buscas pelas pedras, pelas areias, pela praia para que a gente consiga trazer o senhor Ezequiel de volta para minimizar a dor da sua família", explicou.
Para auxiliar no trabalho de buscas, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer) também foi utilizado. 

O desaparecimento

Ezequiel Laranjeira dos Santos, também conhecido como Teco, de 51 anos, desapareceu no mar de Conceição da Barra após sair para pescar no último sábado (21). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado no fim da tarde do dia do desaparecimento e, segundo a corporação, o sobrinho de Ezequiel foi responsável pela solicitação e disse que o homem estava no píer da praia quando desapareceu.
A esposa de Ezequiel, a dona de casa Joanice Salustiano Ferreira dos Santos, de 41 anos, disse à reportagem de A Gazeta que o marido havia colocado uma rede de pesca na sexta-feira (20) e, no dia seguinte, foi ver como ela estava, mas não foi mais visto. A bicicleta dele permaneceu no local onde ele havia deixado. “Eu quero encontrar ele, estou desesperada. Eu quero ele vivo ou morto. Já vai fazer três dias e nesse tempo eu não durmo, eu não como. Alguém tem que fazer alguma coisa”, afirmou.

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