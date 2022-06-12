Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Corpo de estudante desaparecido é encontrado dentro de rio em Alegre

Jovem foi identificado como Welington de Mello, de 22 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa da morte foi por afogamento

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 19:59

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jun 2022 às 19:59
O corpo de um estudante de 22 anos foi encontrado na manhã deste domingo (12) dentro do Rio Braço Direito do Norte, próximo à localidade de Sobreira, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O homem foi identificado pela família como Welington de Mello. O rapaz estudava Ciência de Computação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava desaparecida desde sexta-feira (10), e a causa da morte foi por afogamento. Nesta segunda-feira (13), a família do rapaz informou que o boletim foi registrado na sexta, mas o jovem já estava sumido desde a quarta (8). 
Welington de Mello, de 22 anos, estudava na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre
Welington de Mello, de 22 anos, estudava na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre Crédito: Reprodução/ Ufes

BUSCAS DOS BOMBEIROS

No domingo (12), as buscas começaram por volta das 6h30, quando os bombeiros foram acionados pela Polícia Civil, após pertences do homem aparecerem próximo ao rio. O corpo foi encontrado, submerso, por volta das 10h30.
Os bombeiros informaram que o corpo foi entregue para a equipe da Polícia Civil, que investiga o caso. A corporação foi procurada por A Gazeta para mais informações. Em nota, a Polícia Civil comunicou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e, após a confecção do laudo, a causa da morte será avaliada.

Atualização

13/06/2022 - 1:27
O corpo é do estudante universitário Welington de Mello, de 22 anos, segundo confirmação da família, na manhã desta segunda-feira (13). O texto foi atualizado. 

Veja Também

Boi "desgovernado" causa confusão durante evento tradicional em Iúna

Homem fica ferido em grave acidente com máquina agrícola no ES

Confira o que muda com nova lei que desobriga inspeção predial em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Alegre Bombeiros espírito santo Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem está tomando as decisões no Irã?
‘Caldeirão com Mion’ formará duplas sertanejas no quadro 'Dupla do Brasil'
ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Diretora de escola que instalou câmeras em banheiros é afastada no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados