Corpo de estudante desaparecido é encontrado dentro de rio em Alegre

Os bombeiros informaram que o corpo foi entregue para a equipe da Polícia Civil, que investiga o caso. A corporação foi procurada por A Gazeta para mais informações. Em nota, a Polícia Civil comunicou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e, após a confecção do laudo, a causa da morte será avaliada.

