Corpo de estudante desaparecido é encontrado dentro de rio em Alegre

O corpo de um estudante de 22 anos foi encontrado na manhã deste domingo (12) dentro do Rio Braço Direito do Norte, próximo à localidade de Sobreira, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O homem foi identificado pela família como Welington de Mello. O rapaz estudava Ciência de Computação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava desaparecida desde sexta-feira (10), e a causa da morte foi por afogamento. Nesta segunda-feira (13), a família do rapaz informou que o boletim foi registrado na sexta, mas o jovem já estava sumido desde a quarta (8).
BUSCAS DOS BOMBEIROS
No domingo (12), as buscas começaram por volta das 6h30, quando os bombeiros foram acionados pela Polícia Civil, após pertences do homem aparecerem próximo ao rio. O corpo foi encontrado, submerso, por volta das 10h30.
Os bombeiros informaram que o corpo foi entregue para a equipe da Polícia Civil, que investiga o caso. A corporação foi procurada por A Gazeta para mais informações. Em nota, a Polícia Civil comunicou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e, após a confecção do laudo, a causa da morte será avaliada.
Atualização
13/06/2022 - 1:27
O corpo é do estudante universitário Welington de Mello, de 22 anos, segundo confirmação da família, na manhã desta segunda-feira (13). O texto foi atualizado.