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Covid-19

Coronavírus: ES tem 771 casos confirmados da doença

Informações constam no painel de diagnósticos da Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:11

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:11

Mudança de hábito nas relações pessoais por causa do coronavírus
Mudança de hábito nas relações pessoais por causa do coronavírus Crédito: Divulgação
O Espírito Santo acumula 771  casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde desta quinta-feira (16), segundo a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).  O número de mortes chegou a 22. O Estado também já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
De acordo com o painel, atualizado às 15 horas,  3.825 casos ainda são investigados. Os dados consideram as notificações feitas pela rede pública e privada de saúde no Estado. 
Dos casos confirmados,  478 pacientes já estão curados.  Outras 1.348 notificações foram descartadas como sendo de Covid-19.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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