Coronavírus: ES tem 771 casos confirmados da doença

O Espírito Santo acumula 771 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde desta quinta-feira (16), segundo a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número de mortes chegou a 22. O Estado também já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
De acordo com o painel, atualizado às 15 horas, 3.825 casos ainda são investigados. Os dados consideram as notificações feitas pela rede pública e privada de saúde no Estado.
Dos casos confirmados, 478 pacientes já estão curados. Outras 1.348 notificações foram descartadas como sendo de Covid-19.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.