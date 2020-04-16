Coronavírus: ES tem 771 casos confirmados da doença

De acordo com o painel, atualizado às 15 horas, 3.825 casos ainda são investigados. Os dados consideram as notificações feitas pela rede pública e privada de saúde no Estado.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.