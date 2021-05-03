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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.622 mortes e passa de 439 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 71 mortes e 1.228 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2021 às 17:12

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:12

coronavírus
Coronavirus continua infectando muitas pessoas no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Mais 71 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (03). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.622. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.228 novos casos, chegando a 439.997 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 55.434. Vila Velha aparece em segundo, com 54.196 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.825) e Cariacica (34.304). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.170 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.629), em Vila Velha. 
Até esta segunda-feira (03), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 413.174, sendo 1.866 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 687.971 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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