Coronavírus: ES registra 9.622 mortes e passa de 439 mil casos

Coronavirus continua infectando muitas pessoas no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.228 novos casos, chegando a 439.997 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 55.434. Vila Velha aparece em segundo, com 54.196 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.825) e Cariacica (34.304).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.170 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.629), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (03), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 413.174, sendo 1.866 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.