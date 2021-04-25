Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.165 mortes e passa de 427 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizadas 41 mortes e 937 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 abr 2021 às 17:06
coronavírus
Covid-19 já infectou mais de 427 mil pessoas no Estado Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Mais 41 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste domingo (25). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus desde em março de 2020 chegou a 9.165. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas foram identificados 937 novos casos, chegando a 427.643 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.603. Vila Velha aparece em segundo, com 52.871 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.230) e Cariacica (33.172).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.944 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.535), em Vila Velha.
Até este domingo (25), mais de 1,2 milhão de testes foram aplicados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 399.512, sendo 650 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até esta sexta-feira (23), 637.260 pessoas já haviam recebido a primeira dose e 189.936 a segunda dose da vacina no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde não atualiza o número de vacinados nos fins de semana.

Veja Também

Com restrição, academias voltam a funcionar a partir de segunda no ES

Moradores de Vitória e Vila Velha ficam sem a 2ª dose de Coronavac

Estado compra mais 230 respiradores para tratar pacientes com Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados