Coronavírus: ES registra 9.165 mortes e passa de 427 mil casos

Covid-19 já infectou mais de 427 mil pessoas no Estado Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Mais 41 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste domingo (25). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus desde em março de 2020 chegou a 9.165. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nas últimas 24 horas foram identificados 937 novos casos, chegando a 427.643 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.603. Vila Velha aparece em segundo, com 52.871 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.230) e Cariacica (33.172).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.944 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.535), em Vila Velha.

Até este domingo (25), mais de 1,2 milhão de testes foram aplicados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 399.512, sendo 650 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.