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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.340 mortes e passa de 321 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 17 mortes e 1.447 casos confirmados em apenas 24 horas

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 17:04

Publicado em 

24 fev 2021 às 17:04
Representação do Sars Cov 2, vírus que provoca a Covid-19
Representação do Sars Cv Crédito: Pixabay
Mais 17 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (24), totalizando 6.340 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.447 novos casos, chegando a 321.630 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.761. Na sequência, aparecem Serra (40.537), Vitória (35.285) e Cariacica (25.292). 
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.350 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.702.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 303.658. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 963 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
Até a tarde da última terça-feira (23),  111.041 pessoas receberam a primeira dose da vacina  no Espírito Santo.

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