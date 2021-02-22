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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.298 mortes e passa de 318 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 22 mortes e  1.073 casos confirmados em apenas 24 horas

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:56

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:56

Representação do Sars Cov 2, vírus que provoca a Covid-19
Representação do Sars Cv Crédito: Pixabay
Mais 22 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (22), totalizando 6.298 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.073 novos casos, chegando a 318.812 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.604. Na sequência, aparecem Serra (40.167), Vitória (35.140) e Cariacica (25.111). 
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.322 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.688.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 301.061. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 954 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação contra a Covid-19 também avança no Estado. Até o momento, 108.515 pessoas já receberam a primeira dose da vacina  no Espírito Santo.

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