Coronavírus: ES registra 5.777 mortes e passa de 289 mil casos

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Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.777 mortes provocadas pela doença e 289.606 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.577. Em seguida, aparecem Serra (35.992), Vitória (32.127) e Cariacica (23.405).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.820 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.289.