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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.777 mortes e passa de 289 mil casos

Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), foram 30 mortes e 1.246 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:58

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:58

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Crédito: Freepik
O Espírito Santo registrou mais 30 mortes e 1.246 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta quarta-feira (27).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.777 mortes provocadas pela doença e 289.606  pessoas infectadas. 
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.577. Em seguida, aparecem Serra (35.992), Vitória (32.127) e Cariacica (23.405). 
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.820  pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.289.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 270.950.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 876 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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