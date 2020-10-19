Coronavírus: ES registra 3.728 mortes e passa de 145 mil casos

O Espírito Santo chegou, nesta segunda-feira (19), a 3.728 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 145.415 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados mil novos casos e 15 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.944 registros da doença, seguido por Vitória (18.582), Serra (17.997) e Cariacica (13.136). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.661 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 134.358 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,6% e, até agora, 457.695 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.