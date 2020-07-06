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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.836 mortes e mais de 54 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade no Estado é de 3,37%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 16:39

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:39

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
O Espírito Santo chegou aos 54.547 casos e 1.836 mortes por coronavírus (Covid-19) na tarde desta segunda-feira (06). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.154 pessoas e resultou em 33 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 8.797 registros da doença, seguido pela Serra (8.242), Vitória (8.173) e Cariacica (5.928).
Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.061 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 35.118 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,37% e, até agora, 121.109 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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