Coronavírus: ES registra 1.836 mortes e mais de 54 mil casos

Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 8.797 registros da doença, seguido pela Serra (8.242), Vitória (8.173) e Cariacica (5.928).

Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.061 pessoas infectadas.

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 35.118 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,37% e, até agora, 121.109 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.