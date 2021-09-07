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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 12.318 mortes e 567.686 casos confirmados

Foram registrados 5 óbitos e 649 novos casos confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados na tarde desta terça-feira (7) no Painel Covid-19

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2021 às 16:59
O novo coronavírus causa da Covid-19
Coronavírus: taxa de letalidade da Covid-19 está em 2,2% no Espírito Santo   Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.318 mortes e 567.686 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 5 óbitos e 649 novas infecções, conforme dados publicados nesta terça-feira (7) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.157. Na sequência, aparece Vila Velha (70.780), seguida por Vitória (62.251) e Cariacica (43.011). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.867), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.750 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.799. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.503 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 1,95 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 544.067, com 808 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.725.652 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.324.184 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.051 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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