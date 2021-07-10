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Dados da pandemia

Coronavírus: ES registra 11.637 mortes e tem mais de 527 mil casos

A atualização do Painel Covid-19 na tarde deste sábado (10) mostra que o Estado registrou 3 óbitos e 726 novas infecções nas últimas 24 horas

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2021 às 17:35
Teste para detectar a presença do coronavírus
Teste para detectar a presença do coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.637 mortes e tem 527.396 casos confirmados do novo coronavírus neste sábado (10). Nas últimas 24 horas, foram 3 óbitos e 726 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 66.621. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.210), seguida por Vitória (55.958) e Cariacica (40.869). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.743), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.743 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.067. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.894.
Até este sábado, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 502.483, com um acréscimo de 306 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação deste sábado, consta  que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.739.399 no Espírito Santo. Desses, 667.120 também já receberam a segunda dose. A atualização acontece até as 17h e os dados são os mesmos divulgados na sexta-feira (9).

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