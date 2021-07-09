Coronavírus: ES registra 11.634 mortes e tem mais de 526 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.634 mortes e tem 526.670 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (9). Nas últimas 24 horas, foram 19 óbitos e 1.208 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 66.494. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.124), seguida por Vitória (55.866) e Cariacica (40.780). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.717), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.729 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.055. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.886.
Até esta quinta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 502.177, com um acréscimo de 1.274 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
Até a tarde desta quinta, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.739.399 no Espírito Santo. Desses, 667.120 também já receberam a segunda dose.