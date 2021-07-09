Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Coronavírus: ES registra 11.634 mortes e tem mais de 526 mil casos

A atualização do Painel Covid-19 na tarde desta sexta-feira (9) mostra que o Estado registrou 19 óbitos e 1.208 novas infecções nas últimas 24 horas

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 17:27
coronavírus
Covid-19, coronavirus, 3D virus render on background. Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Espírito Santo chegou a 11.634 mortes e tem 526.670 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (9). Nas últimas 24 horas, foram 19 óbitos e 1.208 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 66.494. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.124), seguida por Vitória (55.866) e Cariacica (40.780). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.717), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.729 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.055. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.886.
Até esta quinta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 502.177, com um acréscimo de 1.274 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

Até a tarde desta quinta, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.739.399 no Espírito Santo. Desses, 667.120 também já receberam a segunda dose.

Veja Também

Número de internados por Covid-19 atinge menor patamar do ano no ES

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES SESA Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados