Coronavírus: ES chega a 11.712 mortes e mais de 533 mil casos confirmados

Coronavírus infectou mais de 533 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Freepik

Neste sábado (17), o Espírito Santo chegou ao total de 11.712 mortes e 533.445 casos confirmados do novo coronavírus . Nas últimas 24 horas, foram registrados cinco novos óbitos e 921 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Na lista dos municípios, a Serra continua sendo a cidade com mais pessoas infectadas: 67.543. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.997), seguida por Vitória (56.605) e Cariacica (41.136). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.910), no Sul do Estado.

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.823 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.142. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.949.

Até este sábado, mais de 1,72 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 509.582, sendo 489 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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