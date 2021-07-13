Coronavírus: ES chega a 11.676 mortes e mais de 529 mil casos confirmados

Nesta terça-feira (13), o Espírito Santo chegou ao total de 11.676 mortes e 529.451 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 novos óbitos e 742 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra continua sendo a cidade com mais pessoas infectadas: 66.996. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.472), seguida por Vitória (56.061) e Cariacica (40.945). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.801), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.755 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.088. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.904.
Até esta terça-feira (13), mais de 1,68 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 505.366, sendo 1.262 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO NO ES
No Painel de Vacinação desta terça-feira (13), consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.797.147 no Espírito Santo. Desses, 689.154 também já receberam a segunda dose.