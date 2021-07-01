Coronavírus: ES chega a 11.502 mortes e tem mais de 518 mil casos

Coronavírus: ES registrou 990 novas infecções em 24 horas Crédito: Pixabay

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.593 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.960. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.805.

Até esta quinta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 493.135, com um acréscimo de 1.124 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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