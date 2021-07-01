Coronavírus: ES chega a 11.502 mortes e tem mais de 518 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.502 mortes e tem 518.975 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (1º). Nas últimas 24 horas, foram 23 óbitos e 990 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.484. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.360), seguida por Vitória (55.126) e Cariacica (40.019). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.449), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.593 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.960. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.805.
Até esta quinta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 493.135, com um acréscimo de 1.124 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
Até a tarde desta quinta-feira, o número de vacinados não havia sido atualizado no Painel Covid. Os últimos números divulgados na quarta-feira (30) mostravam um total de 1.561.888 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 570.192 também já receberam a segunda dose.