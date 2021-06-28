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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.442 mortes e tem mais de 515 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta segunda-feira (28), o Estado registrou 25 óbitos e 695 novas infecções em 24 horas

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2021 às 18:04
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Sars-Cov-2: ES registrou 695 novas infecções nas últimas 24 horas Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a 11.442 mortes e tem 515.602 casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (28). Nas últimas 24 horas, foram 25 óbitos e 695 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.179. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.057), seguida por Vitória (54.896) e Cariacica (39.710). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.338), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.556 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.926. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.788.
Até esta segunda-feira, mais de 1,58 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 489.418, com um acréscimo de 1.088 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

Até a tarde desta segunda-feira, um total de 1.530.886 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 546.900 também já receberam a segunda dose.

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