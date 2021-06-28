Coronavírus: ES chega a 11.442 mortes e tem mais de 515 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.442 mortes e tem 515.602 casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (28). Nas últimas 24 horas, foram 25 óbitos e 695 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.179. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.057), seguida por Vitória (54.896) e Cariacica (39.710). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.338), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.556 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.926. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.788.
Até esta segunda-feira, mais de 1,58 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 489.418, com um acréscimo de 1.088 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
Até a tarde desta segunda-feira, um total de 1.530.886 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 546.900 também já receberam a segunda dose.